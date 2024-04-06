"ابن الهيثم".. أبو الفيزياء الحديثة ومؤسس علم البصريات

حظي العالم المسلم ابن الهيثم بالكثير من الألقاب، منها "أمير النور" و"أبو الفيزياء الحديثة" و"مؤسس علم البصريات" و"رائد المنهج العلمي التجريبي" و"بطليموس الثاني" و"فيزيائي القرون الوسطى".

وابن الهيثم هو علي أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم، المولود في البصرة عام 965 للميلاد.

أما في أوروبا فعُرِف باسم "الهازِن" بمعنى الحَسَن، وتمّ فيها الإعلاء من قيمة بحوثه العلمية مع الإشادة بنظرياته ومناهجه، لا سيما كتابه "المناظر" الذي ظل المرجع المعتمد في الغرب حتى القرن السابع عشر.

ونشأ ابن الهيثم في بصرة العراق، وعاصر مجموعة من كبار العلماء في مرحلة أعقَبت حركة الترجمة لأصول العلوم الإغريقية، التي شكّلت مصدراً للعلم وعلمائه القدماء، ومنطلق حركة الإبداع الفكري.

كان في مرحلة شبابه شديد الملاحظة مُتلهّفا للعلم واسع الاطلاع، نَهل من مختلف العلوم المتوفرة في عصره، كما كان خبيرا بعلم الطب، لكنه لم يباشره عملا، ولم يتدرب على فنونه.