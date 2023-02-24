بالتعاون مع الصين.. مصر تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي "حورس 1"

ولفت إلى أن القمر الصناعي "حورس 1"، سيساعد أيضًا، في رصد جميع مصادر المياه، والذي بات من الموضوعات المهمة، كما أنه يمكن من القدرة على التنبؤ بالكوارث الطبيعية، مثل: التصحر، وتحرك الكثبان الرملية، والسيول، وتآكل الشواطئ، وغيرها.

وأشار إلى أن القمر الجديد يمكنه من خلال التصوير عالي الدقة في الفضاء، رصد أي تعديات على الأراضي، أو وجود زراعات مخالفة، من مواد مخدرة وخلافه، وإمكانية تحديدها.