"ميتا" تتخلص من تنسيق المقالات الفورية للقصص الإخبارية

كشفت شركة "ميتا" أنها سوف تنهي دعمها لميزة المقالات الفورية على فيس بوك، بحلول منتصف أبريل/نيسان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤولون في شركة ميتا لموقع "إنجادجيت"، المعني بالشؤون التقنية.

والمقالة الفورية هي وثيقة HTML يتم تحميلها بسرعة عالية جدًا في فيس بوك. وكانت تتيح إمكانية عرض قصص وأحداث بتنسيق مقالة تتوافق مع العلامة التجارية، وكان يمكن تخصيصها وعرضها بسرعة على الهواتف المحمولة.

وذكر الموقع التقني أن فيس بوك طرحت تنسيق المقالات الفورية للمستخدمين في 2015 للمساعدة في تحميل المقالات الإخبارية بسرعة على الأجهزة المحمولة.

وأوضح إنغادجيت أن ميتا تعيد في الوقت الحالي هيكلة وتوجيه المزيد من مواردها لدعم منتجاتها الأساسية تركز على الفيديو بما فيها ميزة "ريلز".

ونقل الموقع عن مستحدث باسم ميتا قوله إن "المشاركات التي تتضمن روابط مقالات إخبارية في خلاصة فيس بوك يراها أقل من 3% حول العالم".

وأضاف: "كما قلنا في وقت سابق من هذا العام، فإننا كشركة تجارية ليس من المنطقي أن نفرط في الاستثمار في المجالات التي لا تتوافق مع تفضيلات المستخدم".

ولفتت الشركة إلى أن مستخدميها يقضون وقتًا أطول في مشاهدة مقاطع الفيديو، خاصة القصيرة منها، وأنهم يريدون مشاهدة محتوى إخباري وسياسي أقل على فيسبوك.

وسيمنح الجدول الزمني المقرر في منتصف أبريل/نيسان لإنهاء دعم تنسيق المقالات الفورية الناشرين 6 أشهر لإعادة تقييم استراتيجياتهم على فيس بوك.

بعد ذلك، عندما تنقر على رابط لمقال إخباري على تطبيقات الهاتف المحمول على فيس بوك، سيتم نقلك إلى مواقع الويب الخاصة بالناشرين.

وترى ميتا أن الترقيات التي حدثت وزيادة سرعة الإنترنت جعلت من ميزة تنسيق المقالات الفورية غير ضروري للعديد من المستخدمين الذين يريدون مطالعة القصص النصية.

وذكر الموقع أنه مع ذلك قد يجد المستخدم قريبًا أن بعض المقالات تستغرق وقتًا أطول للظهور على شاشته، اعتمادًا على سرعة تحميل الصفحة على مواقع الويب الخاصة بالناشرين.