محاكمة لصوص ارتكبوا سرقة "غريبة" من نوعها في عالم الموضة

حُكم الأربعاء في بوبينيي قرب باريس بالسجن على رجلين، أحدهما عاماً واحداً والثاني عاماً ونصف العام؛ لسطوهما على قطع من تشكيلة دار "بالمان" للأزياء.

وكان من المفترض أن يتم عرض تلك القطع المسروقة، ضمن أسبوع الموضة في باريس في أيلول/سبتمبر.

وأجريت للرجلين البالغين 23 و25 عاماً، ولثالث في الرابعة والعشرين بُرّئ من تهمة التواطؤ معهما في السرقة، محاكمة فورية أمام محكمة الجنايات في بوبينيي، وهي صيغة مبسّطة تتيح محاكمة سريعة للمشتبه بهم في بعض القضايا.

وأرجئت إلى 13 آذار/مارس المحاكمة التي كانت مقررة الأربعاء لثلاثة رجال آخرين، بطلب من وكلاء الدفاع عنهم.

وتعرّضت شاحنة تحمل قطعاً من التشكيلة الجديدة لمصمم أزياء "بالمان" الشهير أوليفييه روستان في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي لهجوم على الطريق بين مطار رواسي ومقر دار المنتجات الفاخرة في باريس، من مجموعة مسلحة لاذ أفرادها بالفرار.

وفي أعقاب هذه السرقة الأولى من نوعها في عالم الموضة، عمل فريق الدار "ليلاً ونهاراً" على إعادة إنتاج القطع المفقودة. وأقيم العرض كما كان مقرراً له بعد 11 يوماً.