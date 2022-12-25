مصر تُعلن عن كشف أثري كبير يعود إلى عصور مختلفة

أعلنت الحكومة المصرية السبت، عن التوصل إلى كشف أثري كبير في محافظة الأقصر جنوب البلاد، يعود لعصور تاريخية مختلفة.

وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان، إنه تم الكشفت عن بقايا مقصورة من العصر البطلمي، وحمام من العصر الروماني، وعدد من القطع الأثرية من عصور تاريخية مختلفة.