بعد تسريب أسئلة امتحان الثانوية.. الكويت تحقق مع موظفي المطبعة السرية

بدأت وزارة التربية في الكويت، اليوم الاثنين، تحقيقًا موسعًا يشمل موظفي المطبعة السرية في الوزارة بعد تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة؛ ما استدعى تأجيلها.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن وزير التربية ووزير التعليم العالي، عادل العدواني، شكل لجنة تحقيق موسعة تمهيدًا لاتخاذ إجراءات حازمة ضد المتسببين في تسريب أسئلة اختبارات مادة التربية الإسلامية للثانوية العامة.

كما أنهى الوزير تكاليف جميع أعضاء المطبعة السرية، تمهيدًا لتكليف فريق جديد لإدارة المطبعة بعد حادثة تسريب الاختبارات.

وكان أكثر من 40 ألف طالب وطالبة في الفرعين الأدبي والعلمي، يستعدون صباح اليوم الاثنين للتوجه نحو المراكز الامتحانية لأداء امتحان التربية الإسلامية، عندما قررت الوزارة تأجيله بعد تسريب الأسئلة.

وأصدرت الوزارة بسبب تلك الحادثة جدول امتحانات معدلًا تم نقل مادة التربية الإسلامية فيه، إلى يوم الاثنين المقبل.

واشتكى عدد من ذوي الطلاب من البرنامج الجديد، وقالوا إن الطلاب سيتقدمون لثلاث مواد متتالية يوميًّا دون أي يوم استراحة.

وجاء تسريب أسئلة الاختبار بعد يوم واحد فقط من إصدار وزارة التربية، بيانًا أكدت فيه أن الإجراءات الخاصة بسير الامتحانات تتم وفق آلية صارمة تضمن الأمان والسرية، بدءًا من عمليات الطباعة، وصولًا إلى عملية فتح الأظرف في الغرف السرية بمقار المدارس قبل 10 دقائق من بدء الاختبار وحتى توزيع أوراق الامتحانات على الطلبة.

كما أكدت الوزارة في بيانها أن هذه الإجراءات وضعت لضمان استحالة العبث بها أو تسريبها وضمان تكافؤ الفرص.