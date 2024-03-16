العراق.. إطلاق نار على "مأدبة إفطار" والمنفذ في قبضة الشرطة (صورة)

ألقت الشرطة العراقية القبض على شخص يحمل الجنسية الآسيوية، أطلق النار على الشرطة والمواطنين المتواجدين في مأدبة إفطار جماعي بالعاصمة بغداد؛ ما أدى إلى إصابة شرطي.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شخصا يحمل الجنسية الباكستانية، وهو يطلق النار على مواطنين والشرطة العراقية بواسطة سلاح ناري من نوع "مسدس" في منطقة الأعظمية أمام جامع أبو حنيفة بالعاصمة بغداد، مساء اليوم السبت.