العراق.. إطلاق نار على "مأدبة إفطار" والمنفذ في قبضة الشرطة (صورة)
ألقت الشرطة العراقية القبض على شخص يحمل الجنسية الآسيوية، أطلق النار على الشرطة والمواطنين المتواجدين في مأدبة إفطار جماعي بالعاصمة بغداد؛ ما أدى إلى إصابة شرطي.
وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شخصا يحمل الجنسية الباكستانية، وهو يطلق النار على مواطنين والشرطة العراقية بواسطة سلاح ناري من نوع "مسدس" في منطقة الأعظمية أمام جامع أبو حنيفة بالعاصمة بغداد، مساء اليوم السبت.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، أثناء تأمين الحماية من قبل قيادة شرطة بغداد الرصافة لمأدبة الإفطار الجماعي ضمن جامع أبو حنيفة، قام أحد الأشخاص، الذي يحمل الجنسية الآسيوية بإطلاق النار على المتواجدين.
وأشار لـ"إرم نيوز" إلى أنه "فور وقوع الحادث شرعت القوة المكلفة بالحماية بالتحرك السريع لملاحقة الشخص داخل الأزقة ومحاصرته، حيث قام بإطلاق النار من جديد؛ مما أدى إلى إصابة منتسب من الفوج الأول وتم إلقاء القبض على المتهم".
وأكد ميري لـ"إرم نيوز"، أنه "تمت إحالة المتهم إلى التحقيق لمعرفة دوافع ونوع الجريمة وإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".