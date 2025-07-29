بعد نجاح لافت.. مسلسل The Gilded Age يعود بموسم رابع

أعلنت شبكة HBO، يوم الاثنين 28 يوليو، عن تجديد مسلسل The Gilded Age من تأليف جوليان فيلوز لموسم رابع، قبل أسبوعين من انتهاء عرض الموسم الثالث، في تأكيد على نجاح المسلسل واستمرار شعبيته المتزايدة.

وجاء قرار التجديد بعد أن حققت الحلقة الخامسة من الموسم الثالث، التي عُرضت في 20 يوليو، أعلى نسبة مشاهدة في الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد المشاهدين 4 ملايين وفقًا لتصنيف Live+3، الذي يقيس المشاهدة خلال ثلاثة أيام من العرض الأول.

ويشهد الموسم الثالث من The Gilded Age نموًا متواصلاً في نسب المشاهدة للأسبوع الخامس على التوالي، مسجلاً زيادة بنسبة 20% مقارنة بالموسم السابق، كما حقق أعلى معدل مشاهدة أسبوعية عبر منصة HBO Max.

ونشر الحساب الرسمي للمسلسل على "إنستغرام" مقطع فيديو يعكس ردود فعل متحمسة من شخصيات العمل، بالإضافة إلى تعليقات الجمهور المتفاعل، على أنغام الموسيقى الرئيسة للمسلسل.

وفي هذا السياق، قالت فرانشيسكا أورسي، نائبة الرئيس التنفيذي ورئيسة قسم الدراما في HBO: "نفخر بالأرقام القياسية التي يحققها المسلسل هذا الموسم. جوليان فيلوز وطاقم العمل قدموا تجربة درامية فريدة في نيويورك خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر، ونتطلع لمواصلة هذا النجاح في الموسم الرابع".

وشهد الموسم الثالث تطورات عدة، حيث تولت آدا (سينثيا نيكسون) مسؤولية الأسرة بعد أن ورثت ثروة كبيرة، وسط صراعات مع شقيقتها أغنيس (كريستين بارانسكي). كما تصاعد الخلاف داخل عائلة راسل حول زواج غلاديس (تايسا فارميجا) من دوق باكنغهام (بن لامب)، مما أثار توترًا بين والديها.

وتقدم لاري (هاري ريتشاردسون) وماريان (لويزا جاكوبسون) بخطوبتهما، بينما تستمر بيغي (ديني بينتون) في علاقتها مع الطبيب كيركلاند (جوردان دونيكا). كما أصبح جاك (بن أهليرز) رجلًا ثريًا بعد بيع اختراعه لساعات مبتكرة.

وفي الحلقة الأخيرة التي عُرضت في 27 يوليو، شهد المسلسل مأساة حزينة، حيث توفي جون آدامز (كلايبورن إلدر)، الحبيب السري لأوسكار (بليك ريتسون)، إثر حادث دهس في شوارع نيويورك.

يُذكر أن The Gilded Age يُعد من أبرز الأعمال الدرامية التاريخية التي تجسد الحياة في المجتمع الأمريكي أواخر القرن التاسع عشر، ويُعرض حصريًا على HBO ومنصة Max.