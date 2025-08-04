الأمن السوري يفك لغز مقتل الفنانة ديالا المالكي

أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في العاصمة السورية دمشق، الاثنين، أن وحدات المباحث الجنائية تمكنت من كشف ملابسات مقتل الفنانة ديالا صلحي الوادي خلال أقل من 24 ساعة، وكشفت أن الجريمة نفذتها عاملة تنظيف بمساعدة شخص آخر.

وقال العميد أسامة محمد خير عاتكة، قائد الأمن الداخلي في دمشق، إن فرع المباحث الجنائية تحرك فور تلقيه بلاغاً بوجود جثة داخل منزل الفنانة، حيث توجهت الفرق المختصة إلى الموقع وبدأت بجمع الأدلة ومراجعة كاميرات المراقبة المحيطة، وفق ما نقلته وكالة "سانا" الرسمية.

وأضاف أن التحقيقات الأولية قادت إلى الاشتباه بعاملة كانت تساعد الضحية في أعمال التنظيف، والتي اعترفت لاحقاً بأنها نسقت مع شخص آخر لارتكاب الجريمة بهدف السرقة.

وأكد أنه جرى توقيف المتورطين في الجريمة، ويجري حالياً استكمال التحقيقات لكشف جميع الملابسات، تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.

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