شهدت مدينة التواهي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، جريمة قتل مروعة، حيث أطلق أحد أفراد العائلة، النار على أخيه.

وتضاربت المعلومات المتداولة بشأن تفاصيل الواقعة، بين الأم وابنها، بشأن من ارتكب منهما جريمة القتل، بحق الابن الآخر.

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وقال مصدر أمني لـ"إرم نيوز"، "إن الشاب أقدم على قتل شقيقه في منزلهما الكائن بمديرية التواهي، بسبب سوء معاملة المجني عليه، لوالديه".

وأضاف: "نشب خلاف عائلي في المنزل، حيث رفع خلالها المقتول صوته على والديه، وشتمهما بألفاظ نابية وبذيئة".

وتابع المصدر: "وعندما جاء الابن الآخر ليوقف شقيقه عن شتم والديه، تطور الأمر بينهما، وانتهى بإقدامه على قتل شقيقه، بطلقة نارية من سلاحه".

وتناقل رواد منصات مواقع التواصل الاجتماعي، رواية مشابهة منقولة على لسان مصدر مقرب من العائلة، "أن الشاب المغدور كان تحت تأثير المواد المخدّرة، واعتدى على والده، محاولاً خنقه، وبعد أن فشلت الأم، في إبعاد ابنها عن والده، ولخشيتها من أن يفارق الأب الحياة، أخذت السلاح الموجود في المنزل، وأطلقت النار على ابنها".

ونفى المصدر الأمني، لـ"إرم نيوز"، صحة الرواية المتداولة، وعن ما إذا كان الابن الآخر، قد تحمل جناية والدته، خشية دخولها السجن، مبينا "أن الجاني سلّم نفسه إلى مركز الشرطة، معترفاً بجريمته، ويقبع حالياً في السجن، والأم هي من تحاول أن تتحمل الجريمة عن ولدها".