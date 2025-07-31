logo
منوعات

كانييه ويست يثير الجدل بصورة سيلفي غريبة

كانييه ويست يثير الجدل بصورة سيلفي غريبة
كانييه ويست المصدر: AFP
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 5:26 ص

أثار مغني الراب الأمريكي كانييه ويست موجة من التساؤلات بعد نشره صورة سيلفي غريبة ومقلقة عبر حسابه على "إنستغرام"، تزامنًا مع تحذيرات زوجته بيانكا سينسوري بشأن تعرض حسابها للاختراق بشكل متكرر.

وظهر ويست في الصورة مرتديًا قناعًا أخضر مثقوبًا وغطاء رأس، كما نشر سلسلة صور عبر خاصية القصص، من بينها لقطة له وهو يسير في مشهد صحراوي تحلق فيه حمامة بيضاء، إلى جانب صور من حفله الأخير في كوريا الجنوبية.

363b8efc-e8f8-4063-b603-19c250a7ff4b

بالتزامن مع ذلك، نشرت بيانكا سينسوري منشورًا لفت الانتباه، أعلنت فيه أن حسابها يتعرض للاختراق بشكل متكرر، وكتبت: "هذا الحساب عُرضة للاختراق بشكل متكرر. أي شيء غريب لا يُعبّر عني".

وكانت أحدث الصور التي ظهرت على صفحتها قبل تعليقها الشهر الماضي، عبارة عن لقطات جريئة التقطها لها كانييه في اليابان عام 2024، حيث ارتدت ملابس داخلية من الدانتيل الأبيض ومعطفًا فاخرًا، وظهرت في أوضاع تصوير لافتة، وعلّقت قائلة: "اليابان، أكتوبر 2024، التقطتها @ye".

ومنذ زواجهما السري عام 2022، تصدرت إطلالات بيانكا الجريئة عناوين الأخبار، وسط تقارير تحدثت عن تدخل ويست في اختيار أزيائها. وأفادت صحيفة "ذا صن" أن ويست يعرض على زوجته المال مقابل ارتداء ملابس مثيرة تتناسب مع "شخصيته الجريئة"، وهو ما رفضته في البداية، لكنها وافقت لاحقًا على تقاضي أجر عن كل إطلالة.

أخبار ذات علاقة

"لا مكان للكراهية هنا".. أستراليا تطرد كانييه ويست بسبب "هايل هتلر"

"لا مكان للكراهية هنا".. أستراليا تطرد كانييه ويست بسبب "هايل هتلر"

ووفقًا للمصدر، فإن بيانكا تمكنت من تحويل هذه الإطلالات إلى فرصة استثمارية، ويُعتقد أنها جنت نحو 3 ملايين دولار من هذا الاتفاق، في إطار تعزيز صورتها العامة.

ويواصل الثنائي إثارة الجدل سواء بإطلالاتهما أو بمنشوراتهما على وسائل التواصل؛ ما يبقيهما تحت الأضواء باستمرار.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC