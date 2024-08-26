في أول رد فعل رسمي على الجدل الدائر بشأن وفاة طالبة الدكتوراه المصرية ريم حامد في فرنسا بعد سلسلة من المنشورات أكدت فيها تعرضها لتهديدات وملاحقات، أكدت السلطات المصرية متابعة التحقيقات عن كثب.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أشارت فيه إلى متابعتها لواقعة وفاة الباحثة المصرية في فرنسا مساء الخميس 22 أغسطس الجاري.

وأوضحت أنه فور تلقي القنصلية المصرية في باريس "خبر وفاة المواطنة المذكورة، تواصلت في الحال مع السلطات الفرنسية للوقوف على ملابسات واقعة الوفاة، وطلب موافاة القنصلية المصرية بنتائج التحقيق في أسرع وقت".

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وأضاف البيان أن الوزارة وجهت القنصلية في باريس "بمتابعة إجراءات وسير التحقيقات عن كثب مع السلطات الفرنسية، والوقوف على تقرير جهات الاختصاص الفرنسية لمعرفة أسباب الوفاة"، بجانب تسريع عملية "إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة الوفاة وشحن جثمان الفقيدة إلى أرض الوطن، فور الانتهاء من التحقيقات".

وكانت حالة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر؛ بعد وفاة الطالبة، وسط مؤشرات ترجح فرضية وجود "شبهة جنائية".

وحصلت ريم حامد، 29 عاما، على بكالوريوس زراعة من جامعة القاهرة قسم البايوتكنولوجي وعلم الجينات دفعة 2017، وحصلت على الماجستير في مجال التكنولوجيا الحيوية، وكانت تعيش في مدينة "ليز أوليس"، ومُقيمة في سكن جامعة Bosquest الفرنسية.

وفجرت وفاة ريم حالة من الغضب الممتزج بالجدل الشديد نتيجة المنشورات التي بثتها على منصات التواصل قبل وفاتها بأيام، وكشفت فيها عن تعرضها خلال فترة دراستها لمضايقات تمثلت في شعورها بالملاحقة من أشخاص مجهولين، وحدوث محاولات اختراق منظم لأجهزتها وهواتفها، فضلا عن تعرضها للتنمر والتمييز والعنصرية.

وتداول نشطاء منشورات سابقة للطالبة المصرية تؤكد فيها أنها واجهت تصرفات "غريبة ومريبة" مثل مراقبتها طوال الوقت سواء من أشخاص بعينهم أو عن طريق التجسس على أجهزتها، كما تم تهديدها بغرض السكوت عن أمر ما يخص أبحاثها وطبيعة دراستها في فرنسا.

وكشفت في منشور آخر أنها تعرضت لمحاولة اغتيال وتجسس من جانب جارتها التي رشّت مواد مخدرة على باب شقتها تسبب زيادة نبضات القلب وضيق التنفس.

وطالب نادر حامد، شقيق ريم حامد، رواد مواقع التواصل بالكف عن مشاركة منشورات شقيقته السابقة وعدم الحديث في تفاصيل وفاتها، انتظارا لنتائج التحقيقات.