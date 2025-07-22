تاجر سلاح يقتل رجلاً برصاصة طائشة أثناء تجربة بندقية (فيديو)

تسبب صاحب متجر لبيع السلاح في تركيا، بكارثة عندما قتل رجلاً عابراً للطريق خلال تجربة بندقية صيد في مدينة إسطنبول المزدحمة.

وفي التفاصيل، استطاعت الشرطة تحديد مكان انطلاق الرصاصة التي اخترقت جسد بائع أثاث خمسيني وأردته قتيلاً قبل نحو أسبوع في منطقة "عمرانية" بالجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول.

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وظل مقتل "رفعت أوريتير" (56 عاماً) مجهول الفاعل طوال تلك المدة، وسط دعوات واسعة للكشف عن مطلق النار بعد انتشار مقطع فيديو يوثق مقتل الرجل في الطريق خلال عودته من عمله ماشياً.

وفي الفيديو، يظهر الضحية برفقة شخص آخر وهما يسيران في الطريق، عندما يسقط رفعت فجأة ويختبئ مرافقه خلف درج بناء، لينهض الضحية مجدداً ومن ثم يسقط ويفارق الحياة.

وأوقفت الشرطة صاحب متجر السلاح الذي اتضح أن الرصاصة خرجت من متجره، وعلى بعد 142 مترا من مكان مقتل بائع الأثاث المسكين الذي ترك خلفه طفلين.

ويعمل القاتل في بيع السلاح، ويختص بتزويد المسلسلات التركية بالمسدسات والبنادق لتصوير المشاهد التي تتطلب ذلك.

وخلال التحقيقات اعترف صاحب المتجر أنه كان يجرب بندقية صيد هوائية يصل مدى رصاصاتها إلى 500 متر، وبعدها علم بإصابة ومقتل رجل.

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وأبلغ الشرطة أنه فكك البندقية ورمى أجزاءها في حاويات مختلفة، كما قام بحذف سجلات كاميرات المراقبة من متجره.

ويواجه تاجر السلاح الموقوف، تهمة القتل العمد لإطلاقه النار في مدينة يعيش فيها قرابة 16 مليون نسمة، وتزدحم شوارعها بالمارة والسيارات على مدار اليوم.