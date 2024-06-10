بعد أنباء انفصالهما.. جنيفر لوبيز تظهر بخاتم زواجها من بن آفليك (صور)
بعد انتشار أنباء عن قرب طلاقها من بن آفليك، وبعد عرض قصرهما المشترك في كاليفورنيا مؤخرًا للبيع، ظهرت النجمة العالمية جنيفر لوبيز وهي تضع خاتم زواجها، وكأنها تفند الشائعات.
وشوهد الخاتم الماسي الذي وضعته جنيفر لوبيز في إصبعها بشكل واضح، أثناء وضع المغنية لحزام الأمان في السيارة، بعد مغادرة أحد المطاعم في كاليفورنيا.
ويأتي ظهور النجمة الأمريكية الأخير، بعد أن أكد موقع TMZ المهتم بأخبار المشاهير أنها وزوجها بن آفليك عرضا عقارهما الفاخر في حي بيفرلي هيلز، بكاليفورنيا للبيع وسط شائعات طلاقهما.
وفقًا للموقع، استعان الثنائي بسمسار عقارات تابع لوكالة "سانتياغو أرانا" لمساعدتهما في بيع القصر الذي أنهيا صفقة شرائه في مايو 2023.
وبحسب ما ورد، تدفق الرغبون في شراء المنزل لرؤية العقار خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أنه لم يُبع حتى اليوم.
وأكد الموقع أن جنيفر لوبيز وبن آفليك يطلبان 65 مليون دولار مقابل منزلهما المشترك بعد إنفاق أموال على تحسينه.
ومع ذلك، فإنهما على استعداد لخسارة "ملايين الدولارات" في عملية البيع بسبب "ضريبة جديدة على العقارات باهظة الثمن، إلى جانب الأموال الكبيرة التي أنفقاها على عمليات الترميم والتعديل".
يُذكر أنهما عقدا قرانهما في يوليو 2022 في حفل زفاف فاره، إلا أن شائعات الانفصال لاحقتهما منذ بداية العام الحالي، إذ ادَّعى مقربون منهما أنها صحيحة، وأن سببها جنيفر المتعلقة بمظاهر الشهرة التي يرفضها بن آفليك "جملة وتفصيلا".