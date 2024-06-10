بعد أنباء انفصالهما.. جنيفر لوبيز تظهر بخاتم زواجها من بن آفليك (صور)

ويأتي ظهور النجمة الأمريكية الأخير، بعد أن أكد موقع TMZ المهتم بأخبار المشاهير أنها وزوجها بن آفليك عرضا عقارهما الفاخر في حي بيفرلي هيلز، بكاليفورنيا للبيع وسط شائعات طلاقهما.

وفقًا للموقع، استعان الثنائي بسمسار عقارات تابع لوكالة "سانتياغو أرانا" لمساعدتهما في بيع القصر الذي أنهيا صفقة شرائه في مايو 2023.

وبحسب ما ورد، تدفق الرغبون في شراء المنزل لرؤية العقار خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أنه لم يُبع حتى اليوم.

وأكد الموقع أن جنيفر لوبيز وبن آفليك يطلبان 65 مليون دولار مقابل منزلهما المشترك بعد إنفاق أموال على تحسينه.