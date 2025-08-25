بتهمة المخدرات.. هل تم القبض على حسام حبيب؟

تناقلت صفحات فنية متخصصة ونشطاء عبر منصات مختلفة نبأ القبض على الفنان المصري حسام حبيب، إثر الجدل الذي رافق عودته إلى طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب والذي تزامن مع تحذير شديد وجهه محاميها إلى السلطات الرسمية يعرب فيه عن تخوفه على حياة شيرين بسبب حسام.

ونفى حبيب تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدا في تصريحات إعلامية أنه "يقيم في شقته بمنطقة (التجمع) بالقاهرة كما هو معتاد وبشكل طبيعي".

وربط كثيرون بين تلك الأنباء وبين الرسالة الغامضة التي بعث بها شقيق شيرين عبد الوهاب عبر "فيسبوك" وحذر فيها شخصا لم يحدده بالاسم من أن "ساعته اقتربت بعد أن فضحه أحد المقربين منه وأدلى بتفاصيل حول تورطه في تجارة الهيروين والكوكايين"، حيث أكد نشطاء أن المقصود هنا هو حسام حبيب.

ورغم نفي حسام، أثار مقطع فيديو نشرته الإعلامية المصرية بسمة وهبة جدلًا واسعًا، وذلك بعد ظهوره معها في بث مباشر عبر منصة "إنستغرام".

وأعرب حبيب عن استيائه من تكرار استهدافه بالشائعات، قائلًا: "أنا في بيتي، والكلام كله ليس حقيقيا. 4 سنوات وأنا مستهدف والناس تصدق ما يقال ضدي".

كما أشار إلى وجود من وصفهم بـ "الأشخاص الذين يحاولون تشويه صورته عمدًا"، مضيفا: " هناك شخص معين دائما ما يهددني، وعندما كنت أتشاجر مع شيرين كان بسبب نفس الشخص".