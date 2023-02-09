"كوكو".. أنثى كلب تحطم رقمًا قياسيًا برموشها

وبجانب التحقق من طول الرموش، تم التحقق أيضًا من أن طول رموش "كوكو" طبيعي وليس ناتجا عن أي تعديل أو تدخل بأي شكل من الأشكال.

وتعيش "كوكو" مع صاحبتها راشيل باركس وزوجها مايكل بابيك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كما يُذكر أن الثنائي لديهما كلبة أخرى تدعى "جونو".