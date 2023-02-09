"كوكو".. أنثى كلب تحطم رقمًا قياسيًا برموشها
حطمت أنثى كلب تُدعى "كوكو" الرقم القياسي العالمي برموشها، لتصبح صاحبة أطول رموش في العالم.
وتتميز "كوكو"، وهي أنثى كلب من فصيلة "نيوفيبوو" بعمر 6 سنوات، برموش طويلة للغاية يبلغ طولها حوالي 18 سم، مما يجعلها أطول رموش لكلب على الإطلاق.
وأعلن الموقع الرسمي لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية العالمية، اليوم الخميس، تحطيم "كوكو" رقما قياسيا واختيارها رسميا الكلب صاحب أطول رموش في العالم.
وتفوقت "كوكو" على الرقم القياسي السابق الذي استمر 9 أعوام، وحققه كلب يدعى "رانمارو"، إذ بلغ طول رموشه 17 سم.
وبجانب التحقق من طول الرموش، تم التحقق أيضًا من أن طول رموش "كوكو" طبيعي وليس ناتجا عن أي تعديل أو تدخل بأي شكل من الأشكال.
وتعيش "كوكو" مع صاحبتها راشيل باركس وزوجها مايكل بابيك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كما يُذكر أن الثنائي لديهما كلبة أخرى تدعى "جونو".
وقالت راشيل: "دائما ما تلفت كوكو الأنظار، ليس برموشها فقط، بل بحجمها أيضا، فكوكو فتاة كبيرة حقا، وكنت أتابع طول ونمو رموشها بمرور الوقت".
وأشارت إلى أنه "في أواخر العام الماضي تابعت سجلات الموسوعة وأدركت أنها يمكن أن تحطم رقمًا قياسيًا، لذا تقدمت بطلب لفحصها ونيل فرصة حصولها على اللقب"، مؤكدة حرصها على العناية برموش كلبتها والتنبيه على المسؤول عن تشذيب شعرها بضرورة عدم قصها.
وتصف راشيل كلبتها بأنها "الكلبة الألطف على الإطلاق"، وأنها تحب جميع الكلاب والأشخاص وحتى الأرانب، وكشفت أنها وزوجها تبنياها منذ كان عمرها 3 أشهر.