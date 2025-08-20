تشييع مُهيب لجنازة الشاعر سعود القحطاني (فيديو)

شهدت مراسم تشييع جثمان الشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني، عقب ظهر اليوم الأربعاء، في منطقة عسير، حضورًا مهيبًا ووداعًا حزينًا، عبّر عن مدى الشعبية الجارفة التي حظي بها الراحل في أوساط المجتمع السعودي، لا سيّما في الساحة الشعرية والأدبية، وفق وسائل إعلام محلية.

وظهر والد الفقيد خلال مراسم العزاء، يودّع نجله بكلماتٍ تنزف حزنًا وثباتًا، حيث قال للمعزّين: "أطلب منكم الدعاء له، اللي عزّانا في المسجد أو المقبرة بيّض الله وجهه".

كما عبّر عن امتنانه الكبير لقيادة المملكة، موجهًا الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بقوله: "أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، قَدَره كان في جبل سمحان، وجابته الدولة، شالته بطّيارة من سلطنة عمان وجابوه لي هنا".

وكان الشاعر الراحل قد لقي مصرعه مساء الاثنين الماضي، إثر سقوطه من إحدى المرتفعات الشاهقة في جبل سمحان بمحافظة ظفار العُمانية، في حادثٍ مأساوي لا تزال أصداؤه تُخيّم على الوسطين الفني والأدبي في المملكة والعالم العربي، بعدما انتشرت مقاطع مرئية قصيرة وثّقت اللحظات الأخيرة من حياته.

وقد أظهرت المقاطع المتداولة الشاعر القحطاني وهو يسير على طريقٍ ضيقٍ على سفح الجبل، بالكاد يتسع لشخصٍ واحد، في مشهدٍ بدا فيه هادئًا ومطمئنًا برغم وعورة المسلك.

ويُسمع في أحد المقاطع صوت مرافقٍ له يُحذّره من خطورة الطريق، بعدما بدت إحدى قدميه وكأنها أوشكت أن تنزلق، ليرد الشاعر بروحٍ الدُعابة وبنبرةٍ واثقة: "ما عليك في البريكات"، في عبارةٍ بدت لبعضهم وكأنها وداعه الشعري الأخير للحياة.

وقد تفاعل الجمهور السعودي والعربي مع الحادثة المؤلمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بفيضٍ من مشاعر الحزن والدعاء، مستذكرين مآثر الشاعر الراحل، وصدق مشاعره، وجزالة شعره الذي عبّر فيه عن الإنسان والوطن والوجدان.

يُذكر أن جبل سمحان، الذي شهد الحادثة، يُعد من أعقد التضاريس الجبلية وأكثرها انحدارًا في سلطنة عُمان، ويجتذب سنويًا العديد من عشاق المغامرة والطبيعة، خاصة خلال موسم الخريف الذي تتوشّح فيه الجبال بالخُضرة والضباب.