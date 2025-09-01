"نتفليكس" تفاوض تايلور سويفت وترافيس كيلسي لإنتاج وثائقي عن قصة حبهما

دخلت المغنية العالمية تايلور سويفت، الحائزة على جائزة "غرامي"، وخطيبها لاعب كرة القدم الأمريكي ترافيس كيلسي، في محادثات مع منصة "نتفليكس" لإنتاج فيلم وثائقي يتناول قصة ارتباطهما.

وكان الثنائي، وكلاهما يبلغ من العمر 35 عامًا، قد أعلنا خطوبتهما الأسبوع الماضي عبر مجموعة صور رومانسية، من بينها لقطة يظهر فيها كيلسي وهو يتقدم لطلب يدها وسط حديقة مزينة بالورود.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، تخطط "نتفليكس" لتخصيص ميزانية ضخمة لإنتاج العمل، مع السعي للحصول على حقوق حصرية لتوثيق حفل زفافهما، باعتباره حدثًا استثنائيًّا يحظى بمتابعة عالمية.

تايلور سويفت ليست جديدة على التعاون مع المنصة، إذ سبق أن حقق فيلمها الوثائقي Miss Americana عام 2020 نجاحًا كبيرًا، كما حطم فيلمها الموسيقي Taylor Swift: The Eras Tour الأرقام القياسية محققًا أكثر من 261 مليون دولار عالميًّا رغم عرضه عبر منصة منافسة.

في المقابل، بدأ ترافيس كيلسي مؤخرًا خوض مجال الترفيه، حيث شارك في فيلم Happy Gilmore 2 على "نتفليكس" إلى جانب آدم ساندلر، ويستعد لتجربة أعمال كوميدية جديدة مستوحاة من حسه الفكاهي.

ويرى مراقبون أن "نتفليكس" قد تتبع النموذج ذاته الذي اعتمدته مع الأمير هاري وميغان ماركل، اللذين وقّعا عقدًا طويل الأمد مع المنصة لإنتاج محتوى وثائقي وترفيهي حظي بانتشار واسع.

يأتي هذا فيما تستعد سويفت لطرح ألبومها الجديد بعنوان Showgirl Life في 3 أكتوبر المقبل، بعد أن كشفت عن اسمه خلال بودكاست يقدمه كيلسي، وهو الإعلان الذي حصد رقمًا قياسيًّا بلغ 1.3 مليون مشاهد متزامن عبر "يوتيوب".