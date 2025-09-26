رحيل الفنانة التركية غُللو إثر سقوطها من شرفة منزلها

توفيت المغنية الشهيرة غُللو، إحدى أبرز نجوم موسيقى الأرابيسك، عن عمر يناهز 51 عامًا، إثر سقوطها من شرفة شقتها في منطقة تشينارجيك بمحافظة يالوفا التركية.

وأعلن ابنها توبيرك ياغيز الخبر المأساوي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن التقارير المتداولة عن انتحار والدته لا أساس لها من الصحة، وقال: "لقد فقدنا والدتي في حادث أليم وقع الليلة الماضية… رحمها الله".

وبحسب التقارير، أُغمي على غُللو أثناء جلوسها على شرفة الطابق السادس من منزلها حوالي الساعة الثالثة فجرًا، وكانت برفقة ابنتها وصديقتها، لتسقط أرضًا وتفارق الحياة في مكان الحادث.

من هي غُللو

ولدت غُللو العام 1973 في حي قاسم باشا بمنطقة بيوغلو في إسطنبول. وبدأت مسيرتها الفنية العام 1988 وهي في الخامسة عشرة من عمرها، وحققت شهرة واسعة في التسعينيات بفضل ألحانها الرومانية ضمن موسيقى الأرابيسك.

وبعد زواجها وانقطاعها عن المسرح لفترة، عادت غُللو بعد طلاقها العام 2000 واستمرت في تقديم أعمالها الفنية، ولديها طفلان.