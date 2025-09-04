جورجيو أرماني.. أسطورة الموضة بمسيرة نصف قرن من الإبداع

خسر عالم الموضة والأزياء، اليوم الخميس، أحد أبرز رموزه، برحيل المصمم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني عن عمر ناهز الـ91 عامًا، في حدث هزّ أوساط التصميم العالمية.

بصمة لا تُمحى

وحسب مختصين في مجال الموضة والأزياء، ترك أرماني بصمة لا تُمحى في تاريخ الأناقة الحديثة، ليس في إيطاليا فحسب، بل على مستوى العالم أجمع، لما كان يتمتع به من تأثير واسع وشخصية محورية في صناعة الأزياء.

وُلد أرماني في إيطاليا عام 1934، واشتهر بأسلوبه الذي مزج بين الذوق الإيطالي الرفيع والابتكار الجريء، وقد ارتبط اسمه لعقود بالأناقة المعاصرة، مدعومًا بحس تجاري عالمي ساعده على بناء إمبراطورية متكاملة تشمل الملابس والعطور والإكسسوارات، بل وتمددت لتصل إلى قطاع الضيافة عن طريق الفنادق.

وتُقدر أرباح شركته سنويًا بنحو 2.7 مليار دولار، ما يعكس كونه أحد أهم الرواد في عالم الموضة والأزياء والأعمال.

أخبار ذات علاقة رحيل مصمم الأزياء الإيطالي الشهير جورجيو أرماني

الملك جورجيو

لُقّب الراحل من قبل المختصين بصناعة الموضة في إيطاليا وحول العالم بـ "الملك جورجيو"، لكونه اعتلى عرش الأناقة العالمية لسنوات طويلة، محتفظًا بتأثيره حتى أيامه الأخيرة.

كان يُشرف بنفسه على أدق تفاصيل العروض، ويتابع الإعلانات والعارضين، حرصًا منه على الحفاظ على بصمته الخاصة، واستمرارية رؤيته التي لطالما وجّه بها دار الأزياء التي تحمل اسمه.

تدهور الحالة الصحية

كانت حالته الصحية قد شهدت تدهورًا خلال الأشهر الماضية، وهو ما ظهر جليًا بغيابه اللافت عن عروض مجموعة الأزياء الرجالية خلال أسبوع الموضة في ميلانو بشهر يونيو/حزيران الماضي، في سابقة لم تحدث طوال مسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من نصف قرن.

وقد تميّز أرماني برؤية فريدة امتدت إلى ما هو أبعد من عالم الأزياء، إذ جمع بين الفضول الإبداعي والواقعية الصادقة، وظل حريصًا على القرب من جمهوره والمحيطين به، ما أكسبه محبة وتقديرًا في الأوساط كافة.

إسهامات مُجتمعية

لم تقتصر مساهماته على الموضة فقط، بل شملت أيضًا العمل المجتمعي، لا سيما في مدينة ميلانو التي احتضنته واحتضنها، عن طريق مبادرات إنسانية ومجتمعية عدة، كرّس فيها جزءًا من جهوده لخدمة الناس والبيئة المحلية.

وفي بيان رسمي لإعلان الوفاة عبر الصفحات والحسابات الرسمية لمجموعة "أرماني" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أن إرث المصمم الكبير يعكس قيم الاستقلال والتفكير الحر، مضيفة أن موظفي المجموعة سيواصلون العمل وفق المنهجية التي أرساها بنفسه.

مراسم خاصة للدفن واستقبال العزاء يومي السبت والأحد

كما أُعلن أن عزاء أرماني سيُستقبل يومي السبت والأحد المقبلين في "مسرح أرماني" بمدينة ميلانو، في حين ستكون مراسم الدفن خاصة ومقتصرة على العائلة وبعض المقربين، تنفيذًا لوصيته الخاصة.

وبرحيل جورجيو أرماني، يُطوى فصل مهم من تاريخ الموضة المعاصرة، ويُودّع العالم مصممًا استثنائيًا جابت تصاميمه العالم، وترك إرثًا فنيًا وتجاريًا خالدًا، سيظل شاهدًا على عبقريته وذوقه الرفيع لعقود قادمة.