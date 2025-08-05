"خطوط الحروق".. تحذيرات من ترند خطير على تيك توك

أعربت الحكومة الفرنسية عن قلقها إزاء ترند جديد على منصة "تيك توك" يروج للتعرض المفرط والخطير لأشعة الشمس بين المستخدمين الشباب.

وتقدم وزير الصحة يانيك نودر، ووزيرة التحول الرقمي كلارا شاباز، بشكوى رسمية إلى الهيئة الوطنية للإعلام، محذريْن من أن المحتوى المنتشر، الذي يركز على الحصول على خطوط تسمير على شكل حمالة عنق أو ما يسمى "خطوط الحروق"، يشجع سلوكيات قد تلحق ضررًا بالغًا بالصحة.

وفي رسالة وجهت يوم الجمعة الماضي، دعا الوزيران الهيئة إلى التنسيق مع المفوضية الأوروبية لضمان امتثال "تيك توك" والمنصات الرقمية الأخرى لقواعد "قانون الخدمات الرقمية" (DSA).

ويُلزم هذا القانون المنصات بحماية القاصرين، وتقييم المخاطر النظامية، والتحلي بالشفافية في كيفية عمل خوارزميات التوصية بالمحتوى.

تزامن ذلك مع تقديم الحكومة الفرنسية طلباً إلى الهيئة الوطنية للإعلام لجمع الأدلة والتعاون مع المفوضية في حال الحاجة إلى فتح تحقيق رسمي.

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وليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة إجراءات ضد "تيك توك"؛ ففي أبريل/ نيسان الماضي، وجّهت كلارا شاباز انتقادات حادة للمنصة بشأن تريند "سكيني توك"، الذي يروج للنحافة المفرطة والعادات الغذائية المضرة، ما دفع المنصة في النهاية لحظر الوسم تحت ضغط المنظمين.

وتجري المفوضية الأوروبية حاليًا تحقيقًا بشأن انتهاكات محتملة من قبل تيك توك لقواعد DSA، وقد تواجه المنصة غرامات كبيرة في حال ثبتت المخالفات.