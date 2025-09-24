تفاصيل جديدة في فضيحة الرئيس التنفيذي بحفل "كولدبلاي"

ظهرت تفاصيل جديدة مفاجئة في فضيحة الرئيس التنفيذي السابق لشركة Astronomer آندي بيرون ومديرة الموارد البشرية كريستين كابوت، اللذين تم التقاط صورة لهما وهما يعانقان بعضهما على الشاشة في حفل "كولدبلاي" Coldplay. وعلى الرغم من افتراضات الجمهور بوجود علاقة عاطفية، يؤكد مصدر مقرّب من كابوت أن الثنائي كانا "مجرد أصدقاء" بلحظة غير مناسبة فقط.

ووقعت الحادثة في 16 يوليو بملعب جيليت خلال جولة Coldplay “Music of the Spheres”، حيث ظهر بيرون وكابوت وهما يعانقان بعضهما على الشاشة العملاقة في الملعب. كلاهما كانا متزوجين من أشخاص آخرين في ذلك الوقت، وحاولا بسرعة إخفاء وجهيهما عندما لاحظ الجمهور اللحظة الحميمة. حتى المغني الرئيسي كريس مارتن علّق قائلاً "إما أن يكونا في علاقة عاطفية أو أنهما خجولان جداً".

ووضعت شركة Astronomer بيرون (51 عاماً) وكابوت (52 عاماً) في إجازة بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، لكن بيرون استقال في اليوم التالي، وتبعته كابوت بعد أقل من أسبوع. كما قدمت كابوت طلب طلاق من زوجها أندرو كابوت، وريث ثروة Privateer Rum، في 13 أغسطس، لكن مصادر أكدت أن الزوجين كانا منفصلين قبل الحفل.

وفي تطور غريب، كشف مصدر أن أندرو كابوت كان أيضاً في الحفل، وكان برفقة امرأة أخرى، مما يشير إلى أن المشاكل بين الزوجين كانت متبادلة.

وأثارت الحادثة موجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أدت إلى سخرية واسعة وانتشار ميمات، وحتى تهديدات بالقتل طالت كابوت. إذ تلقت حوالي 900 تهديد في غضون ثلاثة أيام، وتعرضت لمضايقات في الأماكن العامة، بما في ذلك تصويرها والسخرية منها.

رغم التداعيات، يؤكد المقربون من كابوت أنها تم تشويه سمعتها بشكل غير عادل كـ “مخربة بيوت” ويشددون على الأثر النفسي الكبير على جميع الأسر المعنية. ولم يصدر عن بيرون أو كابوت أي تعليق رسمي حتى الآن بعد انتهاء التحقيق في الحادثة.