تركيا.. مقتل شخصين داخل حفرة بحثاً عن كنز مزعوم (صور)

لقي رجلان مصرعهما اختناقاً داخل حفرة عميقة أشبه ببئر، وقد حفراها بحثاً عن كنز مزعوم في غابة تقع شمال غربي تركيا.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن فرق الإنقاذ هرعت لمكان الحفرة بعد بلاغ من شخص يبدو أنه على علم بخطة الضحيتين، حيث تم انتشالهما من الحفرة الضيقة والعميقة بعد ساعات من العمل.

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وبدأ كل من "فيصل إروغلو" و"تيميل سيفر"، وكلاهما بعمر 55 عاماً، الحفر في غابة تتبع منطقة "غيبزي" في ولاية "كوجايلي" القريبة من إسطنبول، ظناً منهما بوجود آثار ومقتنيات تعود للحقبة الرومانية.

وفي عمق 10 أمتار من الحفر، فقد الرجلان وعيهما لقلة الأوكسجين أو بسبب انطلاق غاز أرضي تسبب في نهاية الأمر بموتهما.

كما أصيب شخص ثالث بالاختناق خلال الحادثة ذاتها، ونقل للمستشفى، بينما تحقق الشرطة لمعرفة دوره ومن كان معه وتفاصيل الحادثة كلها.

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وأظهرت صور من مكان الحفرة، فرق الإنقاذ والإطفاء والدرك والصحة في الموقع تحسباً لأي طارئ في منطقة غابات يحظر الحفر فيها وتفرض إجراءات احترازية لمنع اندلاع حرائق.

وتنتشر شائعات ومزاعم عن وجود كنوز وآثار قيمة في العديد من المناطق بتركيا التي تعاقبت عليها حضارات كثيرة منذ آلاف السنين، لا سيما من الحقبة الرومانية، وتدفع بعض الأشخاص للتنقيب والحفر رغم الحظر المفروض على هكذا ممارسات.