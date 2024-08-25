قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم الأحد في حي "عابدين" بإعدام المتهم الرئيس وبراءة المتهمين الأربعة الآخرين من التهم المنسوبة إليهم، في واقعة قتل صاحب متجر صاغة بحي "بولاق أبو العلا" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"جواهرجي بولاق".

وكان ممثل النيابة في القضية أكد في مرافعته أن "المتهم الماثل أمام المحكمة يبلغ من العمر 44 عامًا، تعددت زيجاته، بقدر ما تعددت صفات الشر فيه، فمنذ نشأته وحتى بعد رشده، كان لعبه ومأكله وملبسه ومسكنه ومصروفاته وقوته من خير أبيه، فكان يتواكل على رزق أبيه الذي تولاه وأسرته؛ مما دفع زوجته الأخيرة لإنهاء زواجها بشخص غير مسؤول، متعاطٍ للمواد المخدرة".

وأضاف ممثل النيابة: "المتهم سلك درب الشيطان وأتباعه، فسعى لاختيار السهل كما تعود طيلة حياته، فقرر أن الطريق الأمثل هو السرقة، وإن كانت على جثث الأبرياء، فالقتل هو السبيل لذلك".

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 27 فبراير الماضي، إذ جاء في أمر الإحالة أن "تلك الجريمة تم ارتكابها عمدًا مع سبق الإصرار، فقد عقد المتهم العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض (سكينا)، وتمكن من تنفيذ مخططه الإجرامي عقب انفراد أحد المتهمين بالضحية تحايلًا، ثم تعدى عليه بالسلاح في رأسه، وطعنه في صدره؛ مما تسبب بوفاته".