يمني وأردني وأفغاني.. جنة أمريكا تقتل أحلام المتشبثين بأمل الحياة (فيديو)
من بين جرائم القتل التي شهدتها أمريكا خلال الأيام الماضية قتل شاب أردني وآخر أفغاني وعجوز يمني، في ثلاثة حوادث منفصلة.
ووثقت عدسات كاميرات المراقبة لحظة إطلاق النار على العجوز اليمني الذي كان متجها إلى مسجد "بيت الغفار" في جادة جامايكا، بحي بروكلين في نيويورك، كما وثقت لحظة قتل ملثمين للشاب الأردني داخل متجره.
قتل عجوز يمني
أقدم رجل مسلح يقود دراجة نارية على قتل الشيخ اليمني، حمود علي الصايدي، الذي يبلغ من العمر 86 عاما وذلك أثناء سيره في أحد شوارع مدينة نيويورك الأمريكية.
وقال نجل الشيخ الضحية أحمد الصعيدي، لصحيفة "The Post" الأمريكية إن والده كان متجها إلى مسجد كوينز للصلاة، عندما قتل برصاص مجهول.
وأشار نجل الضحية إلى أن والده ذهب إلى الحديقة المحلية قبل أن يتوجه إلى مسجده للصلاة، وهو أمر داوم على القيام به صباحا، عندما ظهر المسلح خلفه على دراجة نارية وسحب مسدسا ووضع طلقة في ظهره على رصيف جامايكا أفينيو.
قتل شاب أردني داخل متجره
في حادثة أخرى، قتل شاب أردني برصاص ملثمين داخل محله التجاري في مدينة نيويورك الأمريكية.
ويدعى الشاب الراحل بسام عبد الرحمن الخطيب وهو أب لطفلين، حيث هاجر للعمل في أمريكا عام 2015 واستقر بمدينة نيويورك وفتح محلا تجاريا.
وأظهر مقطع فيديو صورته كاميرات المراقبة في المتجر لحظة الهجوم، عندما كان الضحية، داخل محله، ودخل عليه رجلين ملثمين، وقاموا بإطلاق النار، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وبينت الخارجية الأردنية أنها تتابع الحادثة وستصدر بيانا بشأن الحادثة فور الانتهاء من التحقيقات الأولية.
مقتل شاب أفغاني
قتل شاب أفغاني يبلغ من العمر 31 عاما، برصاص شخص مجهول بعد خرج بسيارته في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأمضى نصرت أحمد يار معظم حياته في العمل مع الجيش الأمريكي في أفغانستان كمترجم قبل أن يفر إلى أمريكا بحثًا عن حياة أفضل لزوجته وأطفاله الأربعة.
وعرضت الشرطة الأمريكية مكافأة قدرها 25 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال قاتل الشاب الأفغاني.