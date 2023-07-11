يمني وأردني وأفغاني.. جنة أمريكا تقتل أحلام المتشبثين بأمل الحياة (فيديو)

من بين جرائم القتل التي شهدتها أمريكا خلال الأيام الماضية قتل شاب أردني وآخر أفغاني وعجوز يمني، في ثلاثة حوادث منفصلة.

ووثقت عدسات كاميرات المراقبة لحظة إطلاق النار على العجوز اليمني الذي كان متجها إلى مسجد "بيت الغفار" في جادة جامايكا، بحي بروكلين في نيويورك، كما وثقت لحظة قتل ملثمين للشاب الأردني داخل متجره.

قتل عجوز يمني

أقدم رجل مسلح يقود دراجة نارية على قتل الشيخ اليمني، حمود علي الصايدي، الذي يبلغ من العمر 86 عاما وذلك أثناء سيره في أحد شوارع مدينة نيويورك الأمريكية.