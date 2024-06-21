مصر.. مفاجأة في قضية انتحار الطفلة "جنا" بعد اختطافها من والدها

كشف محامي الطفلة المصرية جنا، التي لقيت مصرعها بعد سقوطها من ارتفاع شاهق، وذلك بعد اختطافها في أول أيام العيد، عن تفاصيل الحادث، لافتًا إلى أن شقيقها قد يكون وراء إلقائها من شرفة المنزل.

وأوضح المحامي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن والد ووالدة جنا منفصلان منذ 10 سنوات، ولهما من الأبناء ولدان بخلاف جنى، ويعيش الولدان مع والدهما، بينما تعيش جنا مع والدتها، لافتًا إلى أن هناك مساومات دائمة من الأب، حتى يحصل على حضانة "جنا"، ولكن الأم كانت دائمًا ترفض.

وأشار إلى أنه في صباح أول أيام عيد الأضحى، وفي أثناء ذهاب جنا لصلاة العيد، سجلت كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط منزل والدتها، قيام الأب وولديه باختطاف جنا بطريقة همجية من أمام المنزل، لافتًا إلى أن بواب العمارة حاول إنقاذ الفتاة من أيديهم إلا أنه لم يستطع، إذ وضعوا الفتاة في سيارة وفرّوا بها مسرعين، بحسب قوله.

وأضاف المحامي: "الأب تواصل مع طليقته وطلب منها مبلغ 400 ألف جنيه، حتى يعيد جنا إليها، معللًا ذلك بمروره بضائقة مالية، إلا أنها رفضت ذلك، فأسمعوها استغاثات ابنتها حتى تنصاع لطلب الأب، إلا أنها لم توافق وتركت الابنة مع والدها وأشقائها".

وأردف: "تلقت الأم اتصالًا قبل يومين من الأب يخبرها بأن جنا ألقت نفسها من شرفة منزلها، ما أدى إلى وفاتها، إلا أن الأم شكت في هذه الرواية، لوجود علامات على وجه شقيقها الأصغر تدل على آثار مقاومة، تبين أنها تعود إلى مقاومة جنا في أثناء الاعتداء عليها من قبله".

وتصدر اسم الطفلة جنا حديث نشطاء مواقع التواصل في مصر، بعد بلاغ قدمته الأم يفيد بمقتل ابنتها بعد اختطافها من والدها وأشقائها.