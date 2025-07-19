20 مصابا بحادث دهس مروّع في لوس أنجلوس

أُصيب ما لا يقل عن 20 شخصًا بعدما اقتحمت سيارة حشدًا من الناس في لوس أنجلوس الأمريكية.

وأفادت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس بوجود "عدد من المصابين" في مكان الحادث على جادة سانتا مونيكا، مع ورود تقارير عن سيارة مجهولة صدمت مجموعة من الأشخاص.

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ووفق التقارير، فإن هناك نحو 5 أشخاص في حالة حرجة، إضافة إلى 8 إلى 10 في حالة خطرة، فيما يعاني نحو 12 شخصاً من إصابات طفيفة.

ووصلت سيارة إطفاء إلى الموقع، وبدأ عناصر الإنقاذ فورًا في تقديم المساعدة للمصابين الممددين على الأرض.

وقالت إدارة الإطفاء: "ننسّق حاليًا عملية فرز المصابين ونقلهم إلى المستشفيات".

وقد حدّدت الإدارة مكان الحادث عند تقاطع جادة سانتا مونيكا مع شارع فيرمونت.

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وأشارت الشرطة إلى أنّها تلقّت اتصالاً عبر الرقم 911 يُبلغ عن إطلاق نار خلال شجار شارك فيه نحو 15 شخصًا.