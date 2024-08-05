رغم تراجعهما عن الواجبات الملكية قبل أربع سنوات، يواصل دوقا ساسكس نشاطهما المكثف هذا العام، إذ شمل جدول أعمالهما عودة الأمير هاري لألعاب "Invictus، وإطلاق ميغان لعلامتها التجارية American Riviera Orchard، بالإضافة إلى جولة خاصة لهما في نيجيريا.

ومع ذلك، أشار أحد الخبراء الملكيين إلى أن ميغان ماركل ليست مؤهلة لحياة الخدمة الملكية، وفي حديثها إلى مجلة "OK", قالت جيني بوند، محررة الشؤون الملكية السابقة في هيئة الإذاعة البريطانية، إن ميغان تُعنى أكثر بالاستفادة من شهرتها لتعزيز وضعها المالي، وليس من أجل الخدمة الملكية نفسها.

وأوضحت جيين بوند "ميغان تجارية بطبعها، وتستغل شهرتها لضمان حياة مريحة لها ولعائلتها، ولست مقتنعة تمامًا بأنها ملتزمة بحياة الخدمة الملكية، بل أراها سيدة أعمال في المقام الأول".

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وبخلاف الأميرة ديانا التي ناضلت من أجل قضايا إنسانية بعد انتهاء فترة حكمها الملكي، أو سارة دوقة يورك التي تواصل عملها الخيري، تعتقد بوند أن اهتمام ميغان ينصب على بناء حياة مستقرة ومريحة لأسرتها.

وأضافت جيني بوند "ميغان تركز على المستقبل، وتترك الماضي خلفها. لقد عبرت عن رأيها في الحياة الملكية، ونتوقع أن تحتفل بعيد ميلادها الثالث والأربعين ببهجة، مع التركيز على أسرتها وحياتها الجديدة في كاليفورنيا".