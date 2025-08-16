لصوص ينهبون مجوهرات بـ2 مليون دولار في أقل من دقيقتين (فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية، الجمعة، أن لصوصا نفذوا عملية سطو جريئة على متجر مجوهرات في مدينة سياتل، استغرقت أقل من 90 ثانية، وأسفرت عن سرقة ألماس وساعات فاخرة وذهب بقيمة تقارب مليوني دولار.

وأظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة، قيام 4 أشخاص مقنعين بتحطيم الباب الزجاجي المغلق للمتجر بمطارق معدنية، قبل أن ينهبوا 6 واجهات عرض فيه، إحداها تضم ساعات "رولكس" بقيمة 750 ألف دولار.

وأوضحت الشرطة أن أحد المشتبه بهم هدد الموظفين برذاذ للدببة ومسدس صاعق، من دون وقوع إصابات، فيما فرّ اللصوص بسيارة قبل وصول عناصر الأمن. وفق "أسوشيتد برس".

وقال نائب رئيس المتجر جوش ميناش، إن العاملين أصيبوا بصدمة جراء الحادث، وأعلن أن المتجر سيُغلق مؤقتا ريثما تُحصى الخسائر.

وقالت الشرطة إنهم استجابوا لبلاغ عن السرقة، لكن المشتبه بهم كانوا قد هربوا بالفعل في سيارة ولم يتم ضبطهم خلال عملية بحث في المنطقة.