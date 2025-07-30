إضرام النار في عضو مجلس مدينة بولاية فرجينيا الأمريكية

أفادت الشرطة، الأربعاء، بأن شخصا أضرم النار في عضو بمجلس مدينة في ولاية فرجينيا الأمريكية، بعدما اقتحم مكتبه بمجلة محلية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت السلطات إن المحققين يعتقدون أن الهجوم نجم عن "مسألة شخصية" ولا علاقة له بنشاط الضحية السياسي أو عمله كعضو في مجلس المدينة.

ويُذكر أن لي فوجلر، البالغ من العمر 38 عاما، هو مسؤول منتخب في مدينة دانفيل بولاية فرجينيا.

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وقالت الشرطة إن المشتبه به دخل مكتب فوجلر، حيث يعمل في مجلة محلية، وواجهه مباشرة ثم سكب عليه سائلا قابلا للاشتعال.

وأفادت الشرطة بأن الرجلين غادرا المبنى، ثم أضرم المشتبه به، البالغ من العمر 29 عاما، النار في فوجلر.

ولم يتسن معرفة حالة فوجلر فورا، فيما احتجزت الشرطة المشتبه به.