نشرت محتوى إباحي.. البلوغر "علياء قمرون" في قبضة الأمن (فيديو)

أعلنت قوات الأمن المصرية إلقاء القبض على البلوغر الشابة علياء التي يطلق عليها "علياء قمرون" لتنضم لقائمة تضم عدداً من زملائها في المجال سبق توقيفهم من جانب السلطات المصرية..

يأتي ذلك في إطار حملة أمنية تنفذها وزارة الداخلية المصرية لتوقيف كل من يخالف القانون، والتصدي لظاهرة المحتوى غير الأخلاقي المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وسبق أن أعلنت الداخلية المصرية القبض على عدد من البلوغرز عرف منهم مروة يسري "بنت الرئيس مبارك" و"أم سجدة" و"أم مكة" و"سوزي الأردنية" و"مداهم 777" و"شاكر" و"محمد عبدالعاطي".

وتستمر الداخلية المصرية في حملتها على من يطلق عليهم "البلوغرز" حيث تتوقع الأوساط المصرية اعتقال المزيد منهم خلال الساعات المقبلة بعد تقديم أكثر من 30 بلاغاً من محامين مصريين ضدهم.

وجاء في بيان الداخلية المصرية بشأن توقيف علياء، أنه جاء "في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظاً إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة مقيمة بالمنوفية وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية".