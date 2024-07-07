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علي غزلان وفرح شعبان.. انتهاء قصة أشهر "ثنائي سعيد" في مصر

علي غزلان وفرح شعبان.. انتهاء قصة أشهر "ثنائي سعيد" في مصر
فرح شعبان وعلي غزلانالمصدر: إنستغرام
محمد بركة
محمد بركة
07 يوليو 2024، 1:55 م

أعلن كل من البلوغر علي غزلان وزوجته الإعلامية والمدونة فرح شعبان طلاقهما في توقيت متزامن عبر حساب كل منهما في إنستغرام. 

ويوصف الثنائي "علي وفرح" بأنهما " أشهر ثنائي سعيد" على السوشيال ميديا في مصر، بحسب نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويستندون في حكمهم هذا إلى نشرهما طوال الوقت كم هائل من الصور المبهجة التي تظهر سعادتهما في مختلف المواقف والظروف. 

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وحصلت فرح شعبان على لقب "ملكة جمال مصر"، 2017، وجاء الانفصال بعد زواج استمر لأكثر من عامين، وإنجاب طفلهما رحيم.

وكتب علي غزلان على صفحته في فيسبوك: الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال رسميًا مع زوجتي فرح شعبان، أشهدكم وأَشهد الله أنها كانت خير الزوجة، ولكن لم يتم الاتفاق".

وأضاف: هي إنسانة كويسة، وانفصلنا بكل هدوء واتفاق.. أتمنى لها استمرار النجاح في الحياة، وأتمنى احترام القرار".

وتابع" محدش يكلمنا في أي تفاصيل، لأننا هنفضل ضهر بعض عشان خاطر رحيم ابننا، وهفضل سندها لحد آخر يوم في الدنيا". 

وبدورها، نشرت فرح شعبان الصيغة نفسها.

 

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الطلاقفن ومشاهير

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