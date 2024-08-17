خالد الصاوي يرد على تداول شائعة وفاته (فيديو)

رد الفنان المصري خالد الصاوي على تداول شائعة وفاته في الساعات الماضية، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم تداول هذه الشائعة.

وخرج الصاوي في فيديو نشره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: "أنا سمعت إني مت امبارح جيت اتطمن خير في حاجة ولا إيه؟، على العموم بالنسبة للشخصيات اللي بيقولوا كده أنا موتوني 4 مرات من 4 سنين، وأحيانًا قالوا إن أنا أولادي ماتوا، اللهم احفظنا طبعًا بس أنا معنديش ولاد الحقيقة".

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وتابع الفنان المصري: "مش هقول الناس دي نواياها إيه، لما تطلع إشاعة يبقى عندك غرض، ولا أنت بلا شخصية واللي بتسمعه بتحطه على النت على طول؟ طب أنت عارف إن ده ممكن يكون تأثيره بايخ على الأهالي؟ ما علينا".

وأضاف: "أول حاجة الشخص اللي يعمل كده ده كاذب فهو عايز لايكات، نطلع من الحساب بتاعه وننبه الآخرين إنه كذاب، وبأكد إني في الحاجات الضرورية جدًا والحساسة لازم أطلع أكد أو أنفي الحاجة، وتأكدوا يا جماعة إن انا لو مُت هكون اول واحد بيطلع ويقول".

يذكر أن آخر أعمال خالد الصاوي مسلسل "صدفة"، الذي حقق نجاحا خلال الموسم الرمضاني الماضي، وشاركه به عدد كبير من الفنانين، من بينهم ريهام حجاج، وعبير صبري، وسلوى خطاب، ورشدي الشامي، وميار الغيطي، وآخرون، من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أيمن سلامة.