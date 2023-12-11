"صمت" الكويتية تتوج بالتانيت الذهبي لأيام قرطاج المسرحية

حصدت مسرحية "صمت" الكويتية لمخرجها سليمان البسام التانيت الذهبي في ختام أيام قرطاج المسرحية، وذلك بحسب بيان تلته لجنة التحكيم وبثه التلفزيون الرسمي في تونس، الأحد.

وآل التانيت الفضي إلى مسرحية "شمس" لأمين بودريقة من المملكة المغربية، أما التانيت البرنزي فكان من نصيب مسرحية "الفيرمة" لمخرجها التونسي غازي الزغباني.

وحازت "صمت" على جائزة ثانية هي جائزة أفضل نص في الدورة التي استمرت من الثاني من ديسمبر الجاري إلى العاشر منه.

وقد انتظمت الدورة 24 لأيام قرطاج المسرحية على الرغم من إلغاء نظيرتها السينمائية تضامنا مع الفلسطينيين في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل.

وعرفت هذه الدورة مشاركة 60 عرضا مسرحيا من 28 دولة عربيا ودوليا فيما تنافست 10 عروض فقط على الجوائز الرسمية.

وقال رئيس لجنة التحكيم وحيد السعفي في بيانه إن: "إثر مشاهدة العروض المسرحية التي دخلت المسابقة، وبعد التداول بشأنها، نرى أن المهرجان وقد بلغ عامه الأربعين في حاجة لأن تتجدّد دوراته القادمة وأن تسعى إلى ترشيد الانتقاء واختيار العروض المتميزة ذات الحذق الوافر للفنون الدرامية المندرجة في جماليات خلاقة مجددة ورامية إلى التعددية حتى تظل أيام قرطاج المسرحية فضاء لالتقاء التجارب المتنوعة العربية والإفريقية".