الدراما المصرية تستعد للموسم الرمضاني المقبل بـ 20 مسلسلًا (فيديو إرم)

تستعد منصات رقمية وفضائيات مصرية لعرض مجموعة من الأعمال الدرامية الطويلة والقصيرة خلال شهر رمضان المبارك المقبل، ووصل عددها إلى أكثر من 20 مسلسلًا.

ورغم أنّ أحداث غزة تسببت في الكثير من الخسائر الاقتصادية، تستمر الاستعدادات لتصوير الأعمال الرمضانية التي تشهد عودة الفنان يحيى الفخراني إلى دراما رمضان، بعد سنوات من غيابه عن المواسم الرمضانية.

وسيشهد عام 2024 موسمًا رمضانيًّا حافلًا، يضم مائدة متنوعة من الأعمال الدرامية والتاريخية والكوميدية، ومن أبرز الأعمال التي يتوقع أن تحقق نجاحًا ملحوظًا مسلسل "الحشاشين"، و "حق عرب"، و"بيت الرفاعي".