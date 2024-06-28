"جريئة".. آخر تصريحات المخرج السوري الراحل عبداللطيف عبدالحميد

فاجأ المخرج السينمائي السوري جود سعيد، جمهوره بنشر آخر حوار كان أجراه مع المخرج عبد اللطيف عبد الحميد قبيل رحيله.

وقال عبدالحميد، خلال اللقاء، إن الجوائز الذهبية الأربع التي نالها على فيلم "ليالي ابن آوى" خلال شهر واحد، أثرت سلبًا على تجربته.

وأضاف: "أربع جوائز ذهبية، لاشك ستضعك أمام أسئلة صعبة، فتقول لنفسك: ماذا بعد؟".

ولم يتردد عبد الحميد في انتقاد المخرجين الشباب الذين يأتون إلى السينما، وهم يطمحون بنيل الجوائز فقط، مؤكدًا أن غياب المشروع والهمّ الإبداعي، يحول السينما إلى صور لا طائل منها.

وتنوع إنتاج عبدالحميد السينمائي بين جزأين، ريفيّ واجتماعي واقعي، وذلك تبعًا لحياته المقسومة لضفتين ريفية ومدنية، كما يصفها، ولكنه في معظم أعماله لم ينجُ من انتقاد أهالي الريف والمدينة، بسبب صدقه في تصوير البيئتين.