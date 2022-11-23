بلدة مكسيكية تدخل "غينيس" بأكبر طبق لصلصة "الجواكمولي" (فيديو)

ويعد ذلك الأمر جزءًا من حدث "2022 Avocado Expo" الذي أقيم في "بيريبان"، وتم بث الحدث مباشرة إلى مسؤولي "غينيس" الذين لم يتمكنوا من الحضور، لكنهم أكدوا الرقم القياسي الجديد.

من جانبه، قال رئيس بلدية "بيريبان" ألفريدو أرويو: "لقد حققنا هدفًا صعبًا يتمثل في جمع المطلوب لصنع أكثر من 4 أطنان من "الجواكمولي"، بالإضافة إلى التحضير، ويعد الانتهاء منه بهذه السرعة أمرًا مذهلًا".

بالإضافة لذلك، علق رئيس اللجنة المنظمة للحدث مرسيدس سيرفانتس: "كانت النتيجة جيدة جدًا، وتفوقت بيريبان على نفسها".