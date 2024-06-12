بعد انفصالها عن حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تعلن خطوبتها

كشفت المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب، الثلاثاء، عن احتفالها مؤخراً بخطوبتها من شخص من خارج الوسط الفني، مؤكدة أنها ستحتفل بعقد قرانها قريباً.

وقالت شيرين عبد الوهاب إن خطيبها لا يريد الكشف عن هويته، وهي تحترم ذلك الأمر، لذلك تمت الخطوبة بسرية تامة، وفق "القاهرة 24".

وأكدت شيرين أنها تعيش قصة حب كبيرة مع هذا الشخص، واصفة نفسها بـ "زينة العرايس"، حسب تعبيرها.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد تزوجت للمرة الأولى من والد ابنتيها، وتزوجت بعد الانفصال عنه من المغني حسام حبيب الذي عاشت معه علاقة صعبة شابها العديد من التوتر والأزمات.