ليبيا.. ضبط متهمين بقضية قتل وتعذيب ارتكبت في 2015

أعلنت السلطات الليبية ضبط متهمين اثنين في جريمة اختطاف وقتل وتعذيب وقعت بمنطقة "الحي الصناعي" في العاصمة طرابلس عام 2015.

وبحسب بيان صادر عن مديرية أمن طرابلس، بدأت تفاصيل الواقعة حين تقدم مواطن ببلاغ حول خطف ابنه من منزل الأسرة طيلة ثلاثة أيام، قبل أن يعثر على ابنه في حالة صحية سيئة نتيجة التعذيب.

وقام الأب بنقل نجله إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة متأثرا بجروحه.

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وأوضح البيان الذي نشرته المديرية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" أن فريقا بحثيا من قسم شرطة " الحي الصناعي" نجح في تحديد هوية شخصين متورطين في الواقعة، وجرى إيقاف أحدهما في شهر يونيو الماضي، والآخر في الثامن من يوليو الجاري.

وبعد التحقيق معهما، أُحيل المتهمان إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص، والتي بدورها أودعتهما السجن.