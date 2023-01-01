مصر.. إخلاء سبيل الشاب والفتاة المتهمين بـ"الفعل الفاضح" فوق جسر.. وملاحقة المصور

كما أهابت النيابة بالكافَّة "منع ترويج مثل هذه المقاطع لما في ذلك من تكدير صفو المجتمع وسلمه، وخدش حيائه، والتعدي على قِيَمه، ولما يشكله من جرائم معاقب عليها قانونًا".

ولفتت إلى أنه "من الأجدر إن وقعت مثل هذه المقاطع أو غيرها بين أيدي الناس ألَّا يعاودوا نشرها وترويجها بين الكافة دون تمييز أو قيد، وإنما عليهم المبادرة بتقديمها وتسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ شؤونها حيالها؛ ليُرد بذلك قصد كل مَن سعى بسوء نية إلى استغلالها بتكدير الأمن والسلم والعام".

وأعلنت قوات الأمن المصرية، مساء السبت، القبض على شاب وفتاة بتهمة ارتكاب فعل فاضح على الطريق العام أعلى أحد الجسور في منطقة الساحل التابعة لمحافظة القاهرة.