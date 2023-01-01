مصر.. إخلاء سبيل الشاب والفتاة المتهمين بـ"الفعل الفاضح" فوق جسر.. وملاحقة المصور
شهدت واقعة الفعل الفاضح لشاب وفتاة فوق أحد الجسور في العاصمة المصرية القاهرة، والتي أثارت جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، تطورات جديدة.
وأمرت النيابة العامة المصرية، بإخلاء سبيل الشاب والفتاة المتهمين في الواقعة، وذلك بعد تسديد كل منهما ضمانًا ماليًا قدره ألف جنيه.
وأقرَّ المتهمان بارتكاب الفعل المخل، منذ أبريل / نيسان الماضي، نافيين علمهما بشخص يقوم بالتصوير أو نشر الفيديو.
وطلبت النيابة المصرية تحريات حول القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب وفتاة أثناء ارتكابهما فعلًا مخلًّا بالحياء أعلى أحد الجسور في القاهرة، وبيان قصده من التصوير والنشر.
وأهابت النيابة بالآباء وأولياء الأمور "حُسن رعاية أبنائهم وتأسيسهم على التزام الفضيلة وتجنب الرذيلة، والتحلي بالحياء، والتخلي عن التبذّل والفحش، وتوجيههم إلى أن تقوم العلاقات بينهم -فتيانًا وفتيات- على تبادل الاحترام ومراعاة الأدب وطيب الخصال".
كما أهابت النيابة بالكافَّة "منع ترويج مثل هذه المقاطع لما في ذلك من تكدير صفو المجتمع وسلمه، وخدش حيائه، والتعدي على قِيَمه، ولما يشكله من جرائم معاقب عليها قانونًا".
ولفتت إلى أنه "من الأجدر إن وقعت مثل هذه المقاطع أو غيرها بين أيدي الناس ألَّا يعاودوا نشرها وترويجها بين الكافة دون تمييز أو قيد، وإنما عليهم المبادرة بتقديمها وتسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ شؤونها حيالها؛ ليُرد بذلك قصد كل مَن سعى بسوء نية إلى استغلالها بتكدير الأمن والسلم والعام".
وأعلنت قوات الأمن المصرية، مساء السبت، القبض على شاب وفتاة بتهمة ارتكاب فعل فاضح على الطريق العام أعلى أحد الجسور في منطقة الساحل التابعة لمحافظة القاهرة.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو التقطه أحد المواطنين للشاب والفتاة أثناء ممارستهما أعمالًا منافية للآداب على الطريق العام، والذي لقي تفاعلًا واسعًا وأثار جدلًا بين المعلقين.