اعتقال كاتبة "شراب التوت" يثير جدلاً واسعاً في تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية بأن الكاتبة ميرفي غونتم، مؤلفة مسلسل "شراب التوت"، تم توقيفها من قبل السلطات بالتزامن مع انطلاق الموسم الرابع من العمل، الذي أثار جدلًا واسعًا بسبب محتواه الجريء.

وبحسب صحيفة "حرييت"، فقد جرى اعتقال غونتم من منزلها في حي جيهانغير مساء الاثنين، على خلفية تصريحات أدلت بها في مقابلة تعود إلى أربع سنوات، قالت فيها: "وجدت الفتيات وسيلة ممتعة لتحقيق أحلامهن، يمارسن الجنس مقابل المال، فما المشكلة؟ الظروف المعيشية في البلاد تدفعهن لذلك".

وأوضح محاميها، جيراي كيمر أن التصريحات تم إخراجها من سياقها الأصلي، قائلًا: "كلام موكلتي مأخوذ عن عمل أدبي خيالي، لكن أُعيد تقديمه بشكل مضلل. موكلتي تمرّ بمرحلة صعبة خاصةً مع وجود طفل عمره 5 أشهر".

وتعرّض مسلسل "شراب التوت" لموجة انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاهد وُصفت بأنها "منافية للآداب"، ولا سيما قصة الحب المحرّمة بين بعض الشخصيات؛ ما دفع رئيس المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، أبو بكر شاهين، إلى التهديد باتخاذ إجراءات عاجلة.

وأشار إلى أن "كل ما يمس الأسرة التركية يؤثر في تماسك المجتمع ومستقبل الأجيال".

من جهتها، أصدرت شركة "غولد فيلم" المنتجة للمسلسل بيانًا أكدت فيه احترامها لقيم المجتمع التركي ومؤسسة الأسرة.

كما تم حذف الإعلان الترويجي للحلقة الجديدة من جميع المنصات الرقمية.