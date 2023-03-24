إمام المسلمين في بلجيكا: رمضاننا زاخر بالأجواء الروحانية

يتجاوز عدد المسلمين في بلجيكا المليون مسلم، رغم أن الإحصائيات الرسمية تؤكد وجود من 800 ألف إلى 900 ألف مسلم من مجمل عدد سكان بلجيكا البالغ 11 مليون نسمة، ممن يتمركزون في المدن الكبرى، مثل بروكسل، وأنتويرب، وغنت، ولييج، وتشارلوري، وغيرها.

ويقول الشيخ نور الدين ابن سعيد طويل، إمام المسلمين في بلجيكا، إن "مسلمي بلجيكا كسائر المسلمين حول العالم، من جاليات وأعراق وأصول وألوان مختلفة، لديهم مناسك محددة في الشهر الفضيل، فالعالم الإسلامي والعربي زاخر بالعادات والتقاليد، ونجدها في بلجيكا كلها كذلك".