إمام المسلمين في بلجيكا: رمضاننا زاخر بالأجواء الروحانية
يتجاوز عدد المسلمين في بلجيكا المليون مسلم، رغم أن الإحصائيات الرسمية تؤكد وجود من 800 ألف إلى 900 ألف مسلم من مجمل عدد سكان بلجيكا البالغ 11 مليون نسمة، ممن يتمركزون في المدن الكبرى، مثل بروكسل، وأنتويرب، وغنت، ولييج، وتشارلوري، وغيرها.
ويقول الشيخ نور الدين ابن سعيد طويل، إمام المسلمين في بلجيكا، إن "مسلمي بلجيكا كسائر المسلمين حول العالم، من جاليات وأعراق وأصول وألوان مختلفة، لديهم مناسك محددة في الشهر الفضيل، فالعالم الإسلامي والعربي زاخر بالعادات والتقاليد، ونجدها في بلجيكا كلها كذلك".
ومن هذه العادات الرمضانية التي تختلف تفاصيلها بين المقيمين في القرى أو المدن البلجيكية، الإفطارات الجماعية، وصلاة التراويح، والدروس، والمحاضرات، واللقاءات، والفعاليات الثقافية، وغيرها من النشاطات التوعوية التي تخلق فرص التواصل بين المسلمين وغير المسلمين.
ويضيف الشيخ نور الدين طويل لـ"إرم نيوز": في القرى يعاني المسلمون من صعوبات في رمضان، حيث تفتقر القرى للمساجد والفعاليات الرمضانية والأجواء الروحانية عمومًا، إلا أن هناك مساجد ومطاعم وصالات وخيما تقدم الإفطار المجاني للاجئين والفقراء والمساكين التي تجمع كل الأطياف الدينية معًا في المدن الكبرى".
ويؤكد أن "بلجيكا تعطي حقوقًا كثيرة للمسلمين، كما أن الوزراء والمسؤولين يهنئون المسلمين بالشهر الفضيل كل عام".
ويشيد إمام المسلمين في بلجيكا بدور بعض المؤسسات غير الإسلامية التي تنظم إفطارات جماعية، وحفلات، ولقاءات ثقافية للتحدث عن التعايش السلمي، وكذلك الدور الإيجابي للسكان غير المسلمين واهتمامهم بالشهر الفضيل.
ويشير إلى أن بلجيكا اعترفت بالإسلام العام 1974، ويوجد فيها أكثر من 400 مسجد، حيث يتقاضى الأئمة المعترف بهم رواتبهم من الدولة مباشرة، بينما يقوم أساتذة مادة التربية الإسلامية بتدريسها لأبناء المسلمين في المدارس الحكومية.
ومن أبرز التحديات التي تواجه مسلمي بلجيكا، هي "الاندماج، وكيفية تمكن المسلمين في أن يكونوا قدوة لغيرهم في إبراز الأخلاق الإسلامية الحميدة، ما دمنا نعيش مع مختلف المعتقدات، الأمر الذي يتطلب ضمان العيش السليم والاحترام مع الآخر"، وفقا لتعبير الشيخ نور الدين طويل.