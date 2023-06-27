أوسكار فخرية للكوميدي الأمريكي ميل بروكس والممثلة أنجيلا باسيت
أعلنت الأكاديمية الهوليوودية منح المخرج والكوميدي الأمريكي ميل بروكس، الذي سيبلغ 97 عامًا هذا الأسبوع، جائزة أوسكار فخرية عن مجمل مسيرته، إلى جانب نجوم آخرين بينهم الممثلة أنجيلا باسيت.
ويعتبر بروكس من القلائل الذين فازوا بجميع الجوائز القيّمة في مجال الترفيه الأمريكي: الأوسكار (في السينما)، إيمي (في التلفزيون)، توني (في المسرح) وغرامي (في الموسيقى).
وفاز بجائزة أوسكار عن أفضل سيناريو أصلي لفيلمه الاستعراضي الشهير "ذي بروديوسيرز" (The Producers) عام 1967، الذي يسخر فيه من هتلر.
وفيما يتعلق بالممثلة أنجيلا باسيت (64 عامًا) فقد رشحت مرّة سابقة للأوسكار، والمرّة الثانية هذا العام عن دورها في فيلم "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر" ("Black Panther: Wakanda Forever").
واشتهرت باسيت بتجسيدها شخصية تينا ترنر في فيلم تناول سيرة المغنية واللذي يحمل اسمها عام 1993، وعُرفت بأسلوبها الانتقائي في اختيار الأدوار.
وقد أدت الممثلة الأمريكية دور البطولة في عدد من أفلام الحركة بينها "أولمبوس هاز فالن" و "ميشن إيمباسبل: فال أوت"، إضافة إلى مسلسل الرعب "أميريكن هورر ستوري"، حتى أنها وضعت صوتها على شخصية السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشال أوباما في "ذي سيمبسنز".
وسيتسلم بروكس الأوسكار الفخري في حفلة تقام في الـ18 من تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى جانب الممثلة أنجيلا باسيت.
وتُمنح جوائز الأوسكار الفخرية كل عام في مراسم منفصلة عن حفلة الأوسكار التي تقام عادة في آذار/ مارس.