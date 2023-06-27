أوسكار فخرية للكوميدي الأمريكي ميل بروكس والممثلة أنجيلا باسيت

أعلنت الأكاديمية الهوليوودية منح المخرج والكوميدي الأمريكي ميل بروكس، الذي سيبلغ 97 عامًا هذا الأسبوع، جائزة أوسكار فخرية عن مجمل مسيرته، إلى جانب نجوم آخرين بينهم الممثلة أنجيلا باسيت.

ويعتبر بروكس من القلائل الذين فازوا بجميع الجوائز القيّمة في مجال الترفيه الأمريكي: الأوسكار (في السينما)، إيمي (في التلفزيون)، توني (في المسرح) وغرامي (في الموسيقى).