logo
منوعات

مصر.. مصرع سوداني وإصابة آخرين بمشاجرة مسلحة

مصر.. مصرع سوداني وإصابة آخرين بمشاجرة مسلحة
الشرطة المصريةالمصدر: رويترز
أحمد بيومي
أحمد بيومي
14 يوليو 2024، 6:23 م

لقي سوداني الجنسية مصرعه، وأصيب آخرون في مشاجرة بالأسلحة نشبت بينه وبين آخرين يحملون الجنسية نفسها أمام المفوضية التابعة لبلادهم بمدينة السادس من أكتوبر غرب العاصمة المصرية القاهرة.

وتلقت النجدة بلاغا يفيد بمشاجرة نشبت بين مجموعة يحملون الجنسية السودانية أمام مفوضية بلادهم، راح ضحيتها شخص، وأصيب آخرون بإصابات متوسطة وشديدة الخطورة.

أخبار ذات علاقة

مصر.. السجن 15 سنة لسائق أوبر المتهم بقضية "فتاة التجمع"

 

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف التي حضرت برفقة الشرطة، وحررت محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثمان للمشرحة، كما كلفت النيابة العامة بسرعة التحريات والسماع للشهود للوقوف على أسباب المشاجرة.

وتواصلت النيابة العامة مع المفوضية السودانية للتعاون في كشف أسباب المشاجرة، خاصة وأنها وقعت أمامها.

مصر

أخبار ذات صلة

مصر.. السجن 15 سنة لسائق أوبر المتهم بقضية "فتاة التجمع"
مصر.. السجن 15 سنة لسائق أوبر المتهم بقضية "فتاة التجمع"
لهذا السبب.. محمد الريفي يعلن نيته اعتزال الغناء
لهذا السبب.. محمد الريفي يعلن نيته اعتزال الغناء
ما حقيقة زواج الفنان رشوان توفيق من فتاة صغيرة؟‎
ما حقيقة زواج الفنان رشوان توفيق من فتاة صغيرة؟‎
محامي المتهم بواقعة "فتاة التجمع": تسعى وراء الشهرة
محامي المتهم بواقعة "فتاة التجمع": تسعى وراء الشهرة
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC