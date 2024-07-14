مصر.. مصرع سوداني وإصابة آخرين بمشاجرة مسلحة

لقي سوداني الجنسية مصرعه، وأصيب آخرون في مشاجرة بالأسلحة نشبت بينه وبين آخرين يحملون الجنسية نفسها أمام المفوضية التابعة لبلادهم بمدينة السادس من أكتوبر غرب العاصمة المصرية القاهرة.

وتلقت النجدة بلاغا يفيد بمشاجرة نشبت بين مجموعة يحملون الجنسية السودانية أمام مفوضية بلادهم، راح ضحيتها شخص، وأصيب آخرون بإصابات متوسطة وشديدة الخطورة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف التي حضرت برفقة الشرطة، وحررت محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثمان للمشرحة، كما كلفت النيابة العامة بسرعة التحريات والسماع للشهود للوقوف على أسباب المشاجرة.

وتواصلت النيابة العامة مع المفوضية السودانية للتعاون في كشف أسباب المشاجرة، خاصة وأنها وقعت أمامها.