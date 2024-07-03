نشر خبير أكاديمي سعودي في مجال المناخ، صورًا افتراضية للجبال المحيطة بمكة المكرمة، وقد تم طلاؤها باللون الأبيض في مشهد فريد يستهدف خفض درجة الحرارة في المنطقة، وتلطيف الأجواء على الحجاج والمعتمرين.

وقدم أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا، عبدالله المسند، مجموعة اقتراحات لتخفيف درجة الحرارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وبينها طلاء الجبال الذي تزامن مع خطوة سعودية مماثلة هذا العام استهدفت طلاء بعض الطرق والساحات في المشاعر.

ويقول المسند، الذي يشغل حاليًّا منصب نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، إن أقصر وأسرع وأرخص طريق للتفاعل الإيجابي، والتعايش مع الظروف الجوية الساخنة في مكة هو عبر تغيير لون الجبال المحيطة بالمشاعر المقدسة وما حولها وكذلك في مكة.

وأضاف أن التغيير سيكون من "اللون الطبيعي إلى اللون الأبيض عبر استخدام مادة الجص (خليط من الماء، الرمل والجير)، وهو الأرخص المقاوم لعوامل التعرية إلى حد كبير، عندها سنرفع من قدرة سطوح الجبال على عكس الإشعاع الشمسي خلال النهار".

وأوضح أن اللون الأبيض يعكس حوالي 80-90% من أشعة الشمس، في حين اللون الطبيعي لجبال المشاعر تعكس نحو 20-40% فقط، واللون الأبيض كفيل بتخفيض درجة حرارة سطوح الجبال بنحو 10 درجات على الأقل، وتخفيض درجة الهواء المحيط به بنحو 3 درجات مئوية.

وتشمل اقتراحات المسند أيضًا عمل مظلات قماشية عملاقة وعالية وبيضاء اللون أيضًا في مشعري منى وعرفة، بجانب المبالغة في التشجير، والتخضير ما أمكن، عبر استخدام المياه المعالجة، أو مياه الآبار المالحة نسبيًا.

كما شملت الاقتراحات تلوين المباني باللون الأبيض، وتغيير لون الإسفلت من الأسود الداكن إلى الألوان الفاتحة، وخاصة اللون الأبيض، وهو ما تم بالفعل هذا العام بعد أن تم طلاء محيط مسجد نمرة الذي يعد من أهم المعالم الإسلامية في مشعر عرفات، باللون الأبيض بدلاً من لون الإسفلت التقليدي الأسود، لكن لم تعلن أي جهة رسمية عن خطة لطلاء الجبال.