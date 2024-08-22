يسلّط المسلسل المغربي الجديد "ناس الملاّح" الضوء على المواطنين اليهود في المغرب، واللحظات الإنسانية المشحونة عند عودة بعضهم إلى موطنه الأصلي في الدار البيضاء ومراكش وفاس؛ لرؤية أحفادهم وأفراد عائلاتهم.

ويُبرز المسلسل خصوصية أحياء "الملاّح"، نسبةً إلى تجارة الملح بحسب الروايات المتداولة، الموجود في معظم المدن المغربية التي عاش فيها اليهود، لكنها لم تكن مغلقة عليهم، وتخالف الصورة الذهنية المتداولة عن "الغيتو" أو حارة اليهود.

ويعود تاريخ تلك الأحياء المغربية إلى قرون طويلة مضت اتسمت بالانفتاح على المسلمين، لتشكّل نموذجا مبكرا للتسامح الديني، والتعايش السلمي بين أصحاب الطوائف المختلفة.

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واكتسبت تلك الأحياء أهمية كبرى، إذ كانت القلب التجاري النابض للمدن التي أقيمت فيها، وضمت أهم الأسواق والأنشطة التجارية التي يبرع فيها اليهود، مثل صياغة المجوهرات وبيعها، ونسج الصوف، وتجارة الشاي.

المسلسل انتهت من تصويره المخرجة المغربية جميلة بنعيسى البرجي، بعد عمل متواصل لمدة تزيد على العام، ومن المنتظر عرضه قريبا على شاشة القناة الثانية في التلفزيون المغربي.

وشهدت مدينتا الدار البيضاء والصويرة تصوير الجزء الأكبر من العمل، في حين لم يتبقَ سوى وضع المخرجة لمساتها الأخيرة تمهيدا لعرضه.

يذكر أن المسلسل من بطولة ربيع القاطي، وحسن مالزي، وسارة فارس.