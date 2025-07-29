سارة خليفة و27 آخرون للجنايات في "قضية المخدرات الكبرى"

أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، بإحالة 28 متهمًا، من بينهم الإعلامية والمنتجة سارة خليفة، إلى محكمة الجنايات، في واحدة من أكبر قضايا المخدرات.

بتهم تشكيل تنظيم إجرامي، تخصص في استيراد المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتّجار، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وجاء قرار الإحالة استنادًا إلى شهادات 20 شاهدًا، إضافة إلى تقارير فنية أثبتت صحة الأدلة الرقمية التي وثّقت نشاط التشكيل العصابي.

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وقد شملت الأدلة تسجيلات مرئية، وصورًا رقمية، ومحادثات تُظهر تفاصيل العمليات الإجرامية بدقة.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان جديد مكمل لبيانها الصادر في 24 أبريل/ نيسان الماضي، أن التنظيم الإجرامي الذي يضم 28 متهمًا، بينهم سارة خليفة حماد، قام بجلب المواد الأولية لإنتاج المواد المخدرة من خارج البلاد، وتوزّعت الأدوار بينهم بين الاستيراد والتصنيع والترويج.

بينما اتخذت العصابة من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد الخام والمصنعة.

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وأسفرت المداهمات الأمنية عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة المصنعة والمواد الأولية الداخلة في تركيبها، بلغ وزنها الإجمالي نحو 750 كيلوغرامًا.

وفي ضوء نتائج التحقيقات، أصدرت النيابة قرارات عاجلة بالتحفظ على ممتلكات المتهمين، وكشف سرية حساباتهم البنكية، وتجميد أرصدتهم المالية.

كما تقرر إدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس بقية المتهمين على ذمة القضية.