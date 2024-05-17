بعد تجاهله لها سنوات.. ابنة توم كروز تتخلى عن اسمه

رصدت عدسات المصورين "سوري" ابنة النجم العالمي توم كروز، للمرة الأولى في نيويورك مع والدتها النجمة كاتي هولمز منذ أن تم الكشف عن أنها تخلت عن اسم والدها بعد سنوات من تجاهله لها.

كاميرات المصورين التقطت صورًا لسوري وهولمز في أثناء توجههما لتناول العشاء في مطعم فاخر، وارتدت الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا قميصًا قصيرًا أبيض اللون، وقامت بتصفيف شعرها بشكل عشوائي، بينما بدت النجمة كاتي أنيقة للغاية، وهي ترتدي سترة محبوكة باللون البيج ومعطفًا مطابقًا لها.

وتأتي نزهتهما بعد أن تم الإبلاغ عن أن "سوري" أسقطت الاسم الأخير المشهور عالميًا لوالدها نجم هوليوود، وبدلًا من ذلك تستخدم لقبًا يشيد بوالدتها.

بحسب مجلة "هيللو"، فإن كنية "سوري" الجديدة هي ببساطة "سوري نويل" وقد تم رصده ذلك في الإعلان الخاص بإنتاج مدرستها للمسرحية الموسيقية "رأسًا على عقب"، كما ستأخذ سوري الاسم الأوسط لوالدتها (45 عامًا)، بينما تحذف تمامًا أي رابط لها بتوم (61 عامًا).

ويقال إن توم شعر بالذنب بعد أن غاب عن عيد ميلاد ابنته الثامن عشر مؤخرًا؛ بسبب انشغاله بالتصوير في لندن. وقال مصدر لمجلة "هيت" بعد وقت قصير من احتفالها: "يشعر توم بالذنب لأنه ابتعد كثيرًا عن حياتها، لكنه يصرّ على أنه لم يستبعد سوري تمامًا من حياته، ويتلقى أخبارها من وقت لآخر".

وأضافوا أن توم أبرم صفقة "للسماح لها ولوالدتها بعيش حياتهما الخاصة؛ لأن هذا هو ما أرادته كاتي"، علمًا أن انفصال توم عن ابنته يأتي بعد أن حصلت كاتي على "الحضانة الوحيدة" لسوري في تسوية الطلاق.

تقدمت كاتي بطلب الطلاق من توم في يونيو/حزيران 2012 وطلبت الحضانة القانونية والحضانة السكنية الأولية و"مبلغا مناسبا" من إعالة الطفلة من زوجها كجزء من التسوية. كما طلبت الممثلة تقسيم الممتلكات في وثائق الطلاق. وفي 9 يوليو 2012، أكد محامي كاتي أن طلاقها من توم قد تم.

وافق توم كجزء من التسوية على دفع 400 ألف دولار سنويًا لدعم طفلته. واستمر الاتفاق حتى بلغت سوري 18 عامًا الشهر الماضي، إذ وافق توم أيضًا على دفع جميع نفقات سوري، بما في ذلك التكاليف الطبية وتكاليف طب الأسنان والتأمين والتعليم والتسجيل في الكلية وغيرها من التكاليف.