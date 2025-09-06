كشافة ينقذون رجلا مسنا ضائعا في برية كاليفورنيا

أثارت فرقة الكشافة "رقم 26" في سانتا باربرا إعجابًا واسعًا بعد أن أسهمت في إنقاذ رجل يبلغ من العمر 78 عامًا تاه في البرية شمالي يوسمايت بولاية كاليفورنيا.

وأثناء اليوم الرابع من رحلة استكشافية تستمر ست ليالٍ في منطقة سييرا هاي، صادف أفراد الفرقة المؤلفة من تسعة فتيان في سن 12 عامًا تقريبًا وخمسة قادة بالغين رجلاً منهكًا بمفرده قرب بحيرة "لونغ" في منطقة برية إميجرانت.

أخبار ذات علاقة إنقاذ بطولي لطفل علق بين صخرتين في نهر بالصين (صور)

الرجل، المعروف باسم دوغلاس مونتغمري، كان قد سقط في بحيرة وتعرض لإصابات، فقرر التخييم ليلًا قبل العودة إلى منزله.

لكنه، في اليوم التالي، سار أميالًا في الاتجاه الخاطئ بعد أن أضاع حقيبة ظهره التي احتوت على طعامه وجهاز GPS.

وقال مونتغمري لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: "لم أستطع المشي بسبب البرد الشديد ليلًا، واضطررت إلى انتظار شروق الشمس حتى أتمكن من الحركة. كنت أزداد بردًا وشعرت بأنني قد لا أنجو، حتى ظهرت فرقة الكشافة".

وكان مونتغمري، القائد الكشفي السابق، في رحلة تخييم فردية استمرت أسبوعين عندما ضل طريقه.

وقال قائد الفرقة MJ هاي لصحيفة SB Independent: "بدا كأنه رجل بلا مأوى، وكان في حالة صعبة. لم يتمكن من المشي بمفرده على الإطلاق".

أخبار ذات علاقة إنقاذ 13 طفلا من "منزل الرعب" بولاية أوهايو الأمريكية

وأثناء انتظار المساعدة، شارك أعضاء الفرقة طعامهم مع مونتغمري وساعدوه على تدفئة جسده تحت أشعة الشمس.

وبعد ثلاث ساعات، وصلت مروحية تابعة لدورية الطرق السريعة في كاليفورنيا من فريسنو ونقلته إلى بر الأمان.