يبدو أن الخلاف لم ينتهِ بين الملحن المصري عمرو مصطفى، والفنان عمرو دياب، رغم تصالحهما عدة مرات، كان آخرها برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

ودأب عمرو مصطفى على السخرية والتقليل من عمرو دياب، مشيرا إلى أن النجاح الذي حققه كان بسبب ألحانه الكثيرة التي قدمها له منذ بداية تعاونهما، الأمر الذي يقابله الهضبة بصمت، ويأبى التعليق عليه.

وكتب الملحن المصري خلال اليومين الماضيين عدة منشورات غامضة، فسرها متابعوه على أنه يقصد بها عمرو دياب، كان آخرها المنشور الذي كتبه مساء الخميس، كتب فيه جزءًا من أغنية "ياحبيبي لا" الذي غناها عمرو دياب من ألحانه.

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وسأل عمرو مصطفى متابعيه قائلا: "كلام جميل اتكتب على ألحاني، تعرفوا أغنية إيه ومين المؤدي؟".